Haberler

Sinop'ta yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu halkalandı

Sinop'ta yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu halkalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda yürütülen proje kapsamında bu yıl yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takip için halkalandı. 5 yılda toplam 323 yavru halkalandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

Kentte 5 yıl önce uygulamaya konulan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen 46 leylek yavrusuna halka takıldı.

Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, projelerinin 5'inci yılında başarıyla devam ettiğini söyledi.

Geride kalan 5 yılda ovada halkaladıkları leylek yavrusu sayısının 323'e ulaştığını bildiren Sönmez, "Bu sene Cuma Ovası'nda 46 yavrumuzu halkaladık. Projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.

Bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan ve aynı zamanda projenin yürütücüleri arasında bulunan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ise halkalama işlemini bu yıl da başarıyla tamamladıklarını anlatarak, yarın ovada düzenlenecek Leylek Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Halkalama çalışmasına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir ile ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Dakikalarca içeri giremedi
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Savurduğu küfürler mahalleyi ayağa kaldırdı
Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Ünlü oyuncudan radikal değişim! Eren Elmalı'ya benzetildi
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu

Premier Lig'e hiç istemeyeceği bir maçla başlıyor