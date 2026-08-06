Sinop'ta 4 Katlı Binada Yangın: Büyük Hasar

Sinop'un Durağan ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezi Orhangazi Caddesi'nde 4 katlı binanın birinci katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Durağan, Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle üst katlara sıçrayan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın sonrası binada büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA