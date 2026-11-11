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Sinop Durağan'da öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti

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Sinop Durağan'da öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
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Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte orman görevlileri öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi verdi; ardından katılımcılar alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programda orman görevlileri tarafından öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi verildi. Ardından katılımcılar, alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe Durağan Kaymakamlığına vekalet eden Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Durağan Belediye Başkan Vekili Faruk Kalaycı ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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