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Sinop Ayancık'ta Köy Müzesi Kuruldu

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Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkın, köyünde topladığı eski eşyaları kullanılmayan kıraathanede sergilemeye başladı. Köy müzesi olarak hizmet veren mekan, gençlere geçmişi tanıtmayı amaçlıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yıllarca yurt dışında çalıştıktan sonra köyüne dönen kişi, geçmişin izlerini yaşatmak için topladığı eski eşyaları kullanılmayan kıraathanede sergilemeye başladı.

İlçeye bağlı Hatip köyünde yaşayan Mustafa Taşkın (65), hobi olarak, eskiden köylerde kullanılan tarım aletleri, gaz lambaları, mutfak eşyaları ve keten dokuma aletlerini biriktirmeye başladı.

Topladığı eşyaları gençlerin de görmesini isteyen Taşkın, kendilerine ait kullanılmayan kıraathaneyi köy müzesine çevirdi.

Taşkın, AA muhabirine, geçmişte kullanılan eşyaların, tarım aletlerinin bir köşede yok olup gittiklerini, gençlerin geçmişe dair fikirleri olması için bu eşyaları değerlendirmek istediğini söyledi.

Oluşturduğu küçük müzenin ilgi gördüğünü anlatan Taşkın, "Kırk sene yurt dışında yaşadıktan sonra ülkeme geri döndüm ve 15 yıldır köyümdeyim. Babamdan, dedelerimden kalma eski aletleri, eşyaları toplayarak burayı köyümüze kazandırdım. Burada tırmık, el değirmeni, yayık, mengene, öküz arabası gibi birçok alet bulunuyor. Yöresel Ayancık ketenini yapmak için kullanılan malzemeler de var." dedi.

Müzeyi ziyarete gelen gençlere eski eşyaları tanıttığını belirten Taşkın, "Çoğu kendime ait dedemlerden kalma eşyalar. Bazılarını da köydeki arkadaşlardan toplayarak burada bir araya getirdim. Bu tür eski şeyleri merak ediyorum. Toplayıp böyle güzel bir görüntüyü, gelenlere gösteriyorum. İleride de daha büyük ve güzel bir müze oluşturmayı düşünüyorum. Ziyarete gelen herkes bunların kaybolmaması için yaptıklarıma teşekkür ediyor. Gelen gençlere de buradaki aletleri gösteriyoruz, öğretiyoruz." diye konuştu.

Köy müzesini ziyaret eden Engin Ekim de sergilenen eşyaların kendisini geçmişe götürdüğünü, bireysel çabalarla oluşturulan bu tür koleksiyonların kıymetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ayancık sinop Kültür Sanat Güncel Haberler

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