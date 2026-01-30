Sinemalarda Bu Hafta: 9 Yeni Film Vizyona Girecek

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, "Nazi ve Psikiyatrist" kitabından uyarlanan "Nünberg" ile "En İyi Yabancı Dilde Film" dalında "Altın Küre" ödülünü kazanan ve "En İyi Erkek Oyuncu" dalında "Akademi Ödülü"ne aday gösterilen "Gizli Ajan" yer alıyor.

İşte o filmler:

Nürnberg

"Nazi ve Psikiyatrist" adlı kitaptan uyarlanan yapım, psikiyatrist Douglas Kelley'nin, aralarında Hermann Göring'in de bulunduğu üst düzey Nazi yetkililerinin zihinsel durumlarını incelemekle görevlendirilmesini konu alıyor.

Tür: Dram, Tarihi

Yönetmen: James Vanderbilt

Oyuncular: Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant

Gizli Ajan

1977 yılında askeri dikta altındaki Brezilya'da geçen film, rejim muhalifi bir kaçağın oğluna kavuşma çabasını ve peşindeki ajanlarla olan mücadelesini konu alıyor.

Tür: Dedektif, Dram

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

Oyuncular: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido

Yardım Çağrısı

iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikaye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.

Tür: Gerilim, Komedi, Korku

Yönetmen: Sam Raimi

Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Edyll Ismail

Mutluyuz Mu?

Boşanmış bir çift, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalır; bu sahte mutluluk oyunu, onları hem geçmişleriyle hem de ebeveynlikte yaptıkları hatalarla yüzleştirir.

Tür: Komedi

Yönetmen: İbrahim Büyükak, Emrah Aguş

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum

Fırtına Kız

Diyarbakır'ın "en yetenekli ama en şanssız futbolcusu" olarak anılan İsmail'in kızı Zeynep, babasının tüm yeteneklerini miras almıştır. Ancak yetenek tek başına yeterli değildir; Zeynep'in hayallerine ulaşabilmesi için önce fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu mücadele yalnızca onun değil, aynı zamanda bir suçu Zeynep'in yerine üstlenip hayatına son veren kardeşinin de mücadelesidir. Oğlunun değil, kızının futbolcu olmak istediğini öğrenen İsmail'in yaşadığı ikilem, Zeynep'in zorla evlendirildiği düğünden kaçışı ve sonunda Milli Takım formasıyla sahaya çıkışı, sadece onun değil, birçok kız çocuğunun yoluna umut ve cesaret ışığı yakar.

Yönetmen: Hasan Doğan

Oyuncular: Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan, Burcu Kara

Noise: Lanetin Sesi

İşitme engelli Ju-young, küçük kız kardeşi Ju-hee'nin yeni taşındığı apartman dairesinden hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince, gerçeği ortaya çıkarmak için binaya gider. Ancak Ju-young'un orada bulduğu şey, yalnızca bir boşluk değil; korku dolu bir sessizliktir. Apartman sakinlerine Ju-hee'yi sorduğunda aldığı yanıtlar tekinsizdir; herkes gürültüden şikayetçidir ve delice bir sessizlik arzusu içindedir. Ne var ki geceleri bastıran uğursuz bir ses, o sessizliği paramparça etmektedir. Ju-young araştırmasını derinleştirdikçe, kardeşinin kayboluşunun tesadüf olmadığını fark eder.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Soo-jin Kim

Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

Kalpten Söylenen Bir Şarkı

Film, müzisyen çift Mike ve Claire Sardina'nın gerçek hikayesini anlatıyor.

Tür: Dram, Müzikal

Yönetmen: Craig Brewer

Oyuncular: Hugh Jackman, Kate Hudson, Ella Anderson

Son An

Ölüleri görebilen ve onların bu dünyadan huzurla ayrılmalarına yardımcı olan bir palyatif bakım olan Elsa'nın bu yete Bu sıra dışı yeteneği, onu insanlardan uzaklaştırmış, özellikle de aşktan kaçınmasına neden olmuştur. Ancak bir gün, karşısına Oscar çıkar. Elsa, Oscar'a yardım etmeye çalıştıkça, ikisi arasında büyüleyici ama huzursuz edici bir bağ oluşur.

Tür: Fantastik, Komedi, Romantik

Yönetmen: Alice Vial

Oyuncular: Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Süper Köpekler: Oyun Zamanı

Okulların açılmasıyla birlikte Süper Köpekler, hem derslerine hem de mahallede onları bekleyen maceralara geri döner. Ancak bu yıl, yeni arkadaşlıklar, beklenmedik sürprizler ve bolca kahkaha onları beklemektedir.

Tür: Animasyon

Benden Boşan

Mahmud ve Cemile, boşanmanın ardından hikayelerinin sonsuza dek kapandığını düşünür. Ancak boşanan çift, Mahmud'un içine düştüğü maddi kriz karşısında geçmişte paylaştıkları eski evi satmak için bir araya gelir. Buluşma, beklenmedik karşılaşmalar, komik yanlış anlaşılmalar ve aralarında hala sönmemiş bir kıvılcımın yeniden parlamasıyla bambaşka bir hal alır.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Khaled Marei

Oyuncular: Karim Mahmoud Abdelaziz, Dina El-Sherbiny, Hatem Salah