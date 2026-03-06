Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Filistin Film Günleri'nin detaylarını anlattı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) işbirliğiyle düzenlenen "Filistin Film Günleri" başladı.

Etkinlik kapsamında "Gidecek Yer Yok", "Hind Rajab'ın Sesi" ve "Senden Geriye Kalan" filmleri eş zamanlı şekilde izleyicilerle buluşacak.

Proje hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, etkinliğin kapsamına dikkati çekerek "Genellikle bu tip etkinlikler bir sinema salonunda olur ve orası tıklım tıklım dolar ama şimdi, tüm Türkiye'de aynı anda büyük bir etkinlik yapıyoruz. O yüzden bu filmlere ulaşamamak gibi bir durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

Filistin sinemasının son iki yılda yaşadığı etkileyici yükselişe vurgu yapan Güven, "Filistin sinemasından öyle filmler çıkıyor ki özellikle son iki yılda, bu filmler dünyayı yerinden oynatıyor ama hemen bir uyarıda da bulunalım. Bu filmler hani gidelim sinemaya gülelim, eğlenelim, güzel vakit geçirelim filmleri değil. Bu filmler, sizi sarsacak filmler. Bu filmler baş ağrısı yaratacak filmler. Yani bu filmlerden birine gittiğinizde asıl film, bitince başlıyor. O gece uyku yok." dedi.

"Herkes unutur, sinema unutmaz"

Sinemanın görevinin yeni sorular sormak olduğunu vurgulayan Güven, "Senden Geriye Kalan filminde annenin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, 'Anne-baba çocuklarını koruyamazsa ne işe yarar?' Yani seyirci bu filmi seyrettikten sonra aradığı hiçbir soruya cevap bulamayacak. Daha çok soruyla çıkacak salondan. Zaten sinemanın görevi cevap bulmak değil, yeni sorular sormaktır. Buna hazırsanız, iyi filmler seyretmek istiyorsanız, Filistin'i ya da trajedi yaşayan masum insanları dert edindiyseniz sizleri sinema salonlarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli sinemacıların kültürel bellek oluşturmada kritik bir rol aldığını belirten Güven, şöyle devam etti:

"Herkes unutur, sinema unutmaz. Sinema kaydeder. Dolayısıyla Filistinli sinemacılar inanılmaz bir şey yapıyorlar. Bu enstrümanları, sinemayı icat edenlerden bile daha etkili kullanıyorlar. Yani Gazze'deki bir çığlık Toronto'da, Venedik'te, Los Angeles sokaklarında duyuluyor. Batı medeniyetinin her yerinden ses getiriyorlar. Bunları gerçekten zor şartlar altında yapıyorlar, cep telefonlarıyla çekiyorlar. Bu filmlerin yapılış biçimi de tarihe miras kalacaktır."

Birol Güven, Bakanlık olarak hiçbir etkinliği tek seferlik planlamadıklarını vurgulayarak "Bizi motive eden, bizi heyecanlandıran seyircinin ilgisidir. Seyirci ilgi göstersin, biz her gün sinema günleri, her gün Filistin Film Günleri yaparız. Bizim için en değerli, seyircimizdir." diye konuştu.

Etkinlik 8 Mart'ta sona erecek.