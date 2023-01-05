Sinan Ateş'in eşinden suikastçılara rest: Beni öldürmediğinize pişman olacaksınız

30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yeni bir açıklama geldi. Ayşe Ateş, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" ifadesini kullandı. Öte yandan cinayetle ilgili tutuklananlar arasında yer alan Vedat B. ve Hasan S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. İki şüphelinin de benzer savunmalar yapması dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da suikasta kurban giderken, yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefette yer alan siyasi isimlerin taziye mesajlarına rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın üstü kapalı mesajlar vermesi dikkatler kaçmadı. Cinayetin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sinan Ateş'in Bursa'daki evine taziye ziyaretinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"AYŞE HANIM İFADELERİNİ PAYLAŞMAMA İZİN VERDİ"

Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şu ifadelerini paylaştı; "Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar."

TUTUKLANAN İKİ KİŞİNİN MAHKEMEDEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde tetikçi olduğu belirtilen Eray Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutuklanan Vedat B. ve Hakan S.'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

"TETİKÇİ BANA, 'KÜÇÜK BİR HESABIM VAR, BEKLE' DEDİ"

Olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat B., "Eray Ö. bana, 'Husumetlim var Ankara'ya gidelim.' dedi. Olay günü de, 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle.' dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray'ı alarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan S.'nin ise, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok." dediği belirtildi.

OLAYDAN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin cinayetten bir gün önce Sinan Ateş'i takip ettikleri, bürosunun bulunduğu Çukurambar'da keşif yaptıkları öne sürüldü.