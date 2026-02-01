Haberler

Silopi'de Yağış Sonrası Gökkuşağı Şöleni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan etkileyici gökkuşağı, binalar ve dağ manzarasıyla birlikte görsel şölen sundu. Ancak yoğun sis bulutu nedeniyle Cudi Dağı görünmez hale geldi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yağış sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen sunarken, sis bulutu nedeniyle Cudi Dağı gözden kayboldu.

Silopi'de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe semalarında görsel şölen sundu. Kent merkezinin birçok noktasından net şekilde görülen gökkuşağı, binalar ve dağ manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağının arkasında oluşan yoğun sis bulutu nedeniyle Silopi'nin simgelerinden Cudi Dağı ise görünmez oldu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

87 yıllık rekoru kırdı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü