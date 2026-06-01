TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. EURO 2024'teki ağırlama giderleri nedeniyle eleştirilen federasyon yönetimi, bu kez turnuvaya gitmek isteyen kulüp başkanlarından ücret talep edecek.

"ÜCRETSİZ AĞIRLAMA" DÖNEMİ BİTTİ

2026 Dünya Kupası hazırlıkları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyon planlamasına ilişkin aldığı karar gündem yarattı. Mehmet Büyükekşi döneminde düzenlenen EURO 2024 organizasyonunda yüksek ağırlama bütçeleri ve geniş davetli listeleri uzun süre tartışılmıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin ise bu konuda farklı bir yol izleme kararı aldığı belirtildi.

KULÜP BAŞKANLARINA RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

İddiaya göre TFF, profesyonel liglerde yer alan kulüplere resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanlarının 15 bin dolar katılım bedeli ödemesi gerektiği ifade edildi. Başkanların eşleriyle birlikte organizasyona katılmak istemesi halinde ise ücretin 24 bin dolar olarak belirlendiği öne sürüldü.

VIP DEĞİL, 1. KATEGORİ BİLET

Yeni uygulamada maç biletlerinin de dikkat çekici bir şekilde planlandığı aktarıldı. Kulüp başkanlarına verilecek biletlerin VIP protokol tribünlerinden değil, birinci kategori tribünlerden sağlanacağı öğrenildi. Federasyonun böylece organizasyon maliyetlerini kontrol altında tutmayı hedeflediği belirtiliyor.

FUTBOLCULAR VE SPONSORLARA AYRI KONTENJAN

Bilet planlamasında futbolcular ve teknik heyet için aileleriyle birlikte kullanılmak üzere toplam 250 bilet ayrıldığı ifade edildi. Sponsorlar için de yaklaşık 250 biletlik kontenjan oluşturulurken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başı üç bilet hakkı tanındığı öne sürüldü.

GENEL KURUL ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu kararın, 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesinde açıklanması da dikkat çekti. Yıllardır büyük organizasyonlara federasyon bütçesiyle katılmaya alışan kulüp başkanlarının bu uygulamaya nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Türk futbolunda geniş yankı uyandırması beklenen kararın önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılması bekleniyor.