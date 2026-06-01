8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

Denizli'de 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kazadan yaklaşık 20 dakika önce araçtaki arızayı kontrol ettiği belirtilen sürücünün, geçmişte alkollü araç kullanmak da dahil olmak üzere 36 trafik cezası aldığı öğrenildi.

  • Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otobüsün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
  • Kazadan 20 dakika önce şoför Mustafa Fevzi Merdun, arıza nedeniyle otobüsü durdurup kontrol yaptı.
  • Şoför Mustafa Fevzi Merdun'un alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında ortaya çıkan detay isyan ettirdi.

8 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza, gece saatlerinde Aydın- Denizli Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüs alev alırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen faciada 1’i bebek olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEBEĞİNE SİPER OLMUŞ

38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu araç alev topuna döndü. Sürücü Mustafa Fevzi Merdun ile yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve kaza anında korumak için üzerine kapandığı 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Hastanelelere kaldırılan yaralılardan 17’si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 kişiden 2’sinin durumu ağır.

KAPILARI AÇAMADILAR

Yangın, otobüsün bariyerlere sürtünmesi sonucu çıktı. Camları kırıp çıkabilen yolcular canlarını kurtarabildi. Kapılar açılmayınca facianın boyutu büyüdü. Takograf ve araç kamerası yandığı için kazanın tam nedeni araştırılmaya devam ediyor.

ŞOFÖR 20 DAKİKA ÖNCE ARIZA KONTOLÜ YAPMIŞ

Yaralılar jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoför Mustafa Fevzi Merdun’un, araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, aşağı inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledi.

Şoför Mustafa Fevzi Merdun

36 DEFA CEZA YEMİŞ

Nefes'te yer alan habere göre; kazanın, sürücü Merdun’un uyuması veya dalgınlığı nedeni ile meydana geldiği değerlendirilirken alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYalan Yok:

Bukarad ucuz haber olmaz. Neymiş geçmişte 36 Ceza yemişte geçmişte Gençmişte geçmişte Geçirmişte yani bukadar ufak düşünmeyin. Olay günü neyse o siz kendi geçmişinize bir bakın derim. Bu haberi yapan ufku biraz dar birisi.

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

bunun günahı vebali bunu şoför olarak çalıştıranların olsun.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

