ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, taksi yolculuğunun ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Normal şartlarda birkaç yüz lira tutması beklenen yolculuk için önce 50 euro ödemeyi kabul eden yayıncı, kartından 136 euro çekildiğini öne sürdü.

KONSER SONRASI TAKSİ ARAMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Auger, Travis Scott konserinin ardından oteline dönmek için taksi aramaya başladı. Daha önce bindiği bir taksiden trafik gerekçesiyle indirildiğini belirten yayıncı, bir süre araç bulmakta zorlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de yayıncının konser alanından ayrıldıktan sonra çevrede dolaştığı ve ulaşım aradığı anlar yer aldı.

50 EUROYU KABUL ETTİ, HESAPTAN 136 EURO ÇEKİLDİ

Auger, oteline ulaşmak için bir taksiciyle anlaştığını ve sürücünün talep ettiği 50 euroyu kabul ettiğini söyledi.

Ancak yayıncı, ödeme sırasında kartından 136 euro, yani yaklaşık 7 bin 300 TL çekildiğini fark ettiğini öne sürdü. Yaşadığı durumu canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşan Auger, takipçilerinin de tepkisini çekti.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olayın ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul'da yabancı turistlerin ve ziyaretçilerin zaman zaman benzer şikayetlerle gündeme geldiğine dikkat çekti.

Auger'in yaşadığını anlattığı olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com