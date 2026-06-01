Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

TRİBÜNLERDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Brezilya'nın oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahadaki futbol kadar tribünlerdeki görüntüler de ilgi çekti. Karşılaşmayı takip eden üç taraftar, efsane futbolcular Ronaldinho, Ronaldo Nazario ve Vinicius Junior'a olan benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

GÖRENLER İKİ KEZ BAKTI

Özellikle Ronaldinho'nun ikonik saç modeli ve gülümsemesini andıran taraftar ile Ronaldo'nun gençlik yıllarını hatırlatan benzeri, tribünlerde büyük ilgi gördü. Vinicius Junior'a benzeyen taraftar da görüntülere dahil olunca ortaya renkli kareler çıktı.

KAMERALAR ONLARA ÇEVRİLDİ

Maç sırasında yayıncı kuruluşun kameraları sık sık üçlüye odaklandı. Tribünlerdeki futbolseverler de benzerlikleri fark edince fotoğraf çektirmek için yanlarına gitti.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADILAR

Karşılaşmanın ardından görüntüler futbolseverler arasında ilgi gördü. Birçok kişi üç taraftarın ünlü futbolculara olan benzerliğini konuşurken, renkli görüntüler maçın eğlenceli anları arasında yer aldı.