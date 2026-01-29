Haberler

Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Silivri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram bonzai ile 38 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 175 gram bonzai ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adresten çıkan H.İ. (43) isimli şüpheli durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5,4 gram bonzai ele geçirilirken, H.İ. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında aynı adrese yönelik yapılan aramada ise H.D. (41) isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 169,9 gram bonzai ile 38 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.İ. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. H.D. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 25 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

