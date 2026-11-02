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Silivri'de batan gemide ikinci kaptan 57 gün sonra 720 metre derinlikten çıkarıldı

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Silivri'de batan gemide ikinci kaptan 57 gün sonra 720 metre derinlikten çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Silivri'de batan gemide ikinci kaptan 57 gün sonra 720 metre derinlikten çıkarıldı
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Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp denizciler için arama çalışmaları devam ediyor. Aileler, 57 gün sonra 720 metre derinlikten çıkarılan ikinci kaptanın ardından çalışmaların hızlandırılmasını ve Optimus Prime'ın sevk edilmesini istedi.

MARMARA Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Yakınlarını kaybeden aileler ikinci kaptan Rahmi Temel'in cenazesine ulaşılmasının ardından arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Gemide görevli aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Nusret Mirzaoğlu, "Bütün imkanlar birleştirilsin Mukavemet ve Optimus Prime omuz omuza çalışsın. " dedi.

Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde görevli personeli arama çalışmaları sürüyor. Aileler biraraya gelerek arama çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Açıklamayı Tuğberk İmamoğlu gemisinde aşçı olarak görev yapan Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Nusret Mirzaoğlu yaptı.

'AİLELER OLARAK ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ'

Nusret Mirzaoğlu, "2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen elim kaza sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasıyla sonuçlanan kazada kaybedilen denizciler için ailelerin adalet, şeffaflık ve insaniyet temelinde yürüttüğümüz mücadelede bugün yeni bir aşamadayız. Haftalardır dinmeyen bir acıyla bugün kararlılıkla sürdürdüğümüz çağrılar zemin bulmuş; nihayet derin su kabiliyetine sahip Mukavemet gemisi bölgeye sevk edilerek çalışmalara başlamıştır. Bu girişimin ilk somut sonucu olarak 57 gün boyunca denizin 720 metre derinliğinde kalan ikinci kaptanımız Rahmi Temel'in naaşına ulaşılmış ve denizden çıkarılmıştır. Bu zorlu operasyonda çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve aileler olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'BÜTÜN İMKANLAR BİRLEŞTİRİLSİN'

Mirzaoğlu "Mevcut teknik imkanları birleştirmek ve operasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve süreci hızlandırmak adına Akdeniz'de 554-649 metre derinlikten 13 naaş çıkarıp rüştünü ispatlamış Optimus Prime gemisi derhal Silivri'ye sevk edilmelidir.Bütün imkanlar birleştirilsin Mukavemet ve Optimus Prime omuz omuza çalışsın. Son olarak bu zorlu süreçte acımızı paylaşan, sesimize ses olan, bizleri yalnız bırakmayan başta Silivri Kaymakamımız, Silivri belediyemiz olmak üzere tüm yerel kurumlara Silivri halkına ve AFAD'a teşekkür ediyoruz "dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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