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Silifke'de kayıp başvurusu yapılan 50 yaşındaki kişinin aracı köprü yakınında bulundu

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Silifke'de kayıp başvurusu yapılan 50 yaşındaki kişinin aracı köprü yakınında bulundu
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Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki kişi aranıyor. Kişinin 33 R 7224 plakalı aracı Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulunurken, polis bölgedeki arama çalışmasını itfaiye ve AFAD desteğiyle genişletti.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki kişi aranıyor.

Mersin Barosu'na kayıtlı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Meydan'ın 33 R 7224 plakalı aracını Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulan polis ekipleri bölgedeki çalışmayı genişletti.

Meydan'ın bulunması adına yürütülen çalışmalara itfaiye ve AFAD ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA
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