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Şili-Venezuela Konsolosluk İlişkileri Yeniden Başladı

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Şili, iki yıldır askıda olan Venezuela ile konsolosluk ilişkilerini resmen yeniden başlattı. Dışişleri Bakanı, bunun vatandaşlara koruma sağlayacağını ve ikili ilişkilerin normalleşmesine katkı sunacağını belirtti.

SANTİAGO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Şili, Venezuela ile iki yıldır askıda olan konsolosluk ilişkilerini resmi olarak yeniden başlattığını açıkladı.

Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna perşembe günü yaptığı açıklamada, ilişkilerin yeniden kurulmasının "her iki ülke vatandaşlarına koruma ve hizmet sağlayacağını" belirtti.

Bakan, her iki halkın ve bölgenin refahı için ortak çıkar alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla "yapıcı diyalog yoluyla yeni bir sürecin başlamasını" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin ikili ilişkilerin normalleşmesine yönelik sürecin bir parçası olduğu belirtildi.

Şili, Venezuela ile diplomatik gerilimler nedeniyle 2024 yılında askıya alınan konsolosluk ilişkilerini yeniden canlandırmak amacıyla 30 Temmuz'da bir yol haritası açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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