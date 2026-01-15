Haberler

Şile'de İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şile'de İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şile'de bir inşaat şantiyesi alanındaki konteynerde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ŞİLE'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

