Siirt'te Türk Kızılay ve jandarma ekipleri öğrencilerin 'Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Siirt'te Türk Kızılay Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köy okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Siirt'te Türk Kızılay Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köy okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Merkeze bağlı Doluharman köyündeki Şehit Ahmet Ekin İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli öğrencilere trafik eğitimi verirken, Kızılay gönüllüleri kan bağışının önemi ve gönüllülük bilinci konularında bilgilendirme yaptı.

Ekipler, okul bahçesinde öğrencilerin yüzlerini boyadı, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Çocuklar bu etkinliklerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, etkinliğin hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem de Kızılay Haftası kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Çocukların bu sayede eğlenceli zaman geçirdiğini ifade eden Altunç, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Altunç, "Köylerdeki çocuklarla bir araya gelerek Türk Kızılay'ın çalışmalarını tanıtıyoruz. Kan bağışı ve sosyal çalışmalar konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin Kızılay'a ilgi duyması bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
