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Siirt'te kalp damarları kireçlenmiş iki hasta tedavi edildi

Siirt'te kalp damarları kireçlenmiş iki hasta tedavi edildi
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları ileri derecede kireçlenmiş iki hasta, uygulanan yeni yöntemle tedavi edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları ileri derecede kireçlenmiş iki hasta, uygulanan yeni yöntemle tedavi edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Kardiyoloji Kliniğinde, kireçlenmiş koroner damarların tedavisinde ilk kez kullanılan orbital aterektomi yönteminin damar içi görüntüleme teknolojisi OCT (optik koherens tomografi) rehberliğinde iki hastaya başarıyla uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, işlemlerde ileri derecede kireçlenme nedeniyle standart balon ve stent uygulamalarıyla yeterli düzeyde genişletilmesi güç olan koroner damarların orbital aterektomi yöntemiyle stent uygulamasına uygun hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, işlemin Kardiyoloji Kliniğinde görevli hekimler Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ve Uzm. Dr. Ahmet Emir Ulutaş tarafından gerçekleştirildiği, tedavi sürecinde hastanede son dönemde kullanılmaya başlanan OCT teknolojisinden de yararlanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OCT sayesinde damarların iç yapısı yüksek çözünürlükte görüntülenerek kireçlenmenin yaygınlığı ve derinliği ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda tedavi planlanırken, işlem sonrasında ise uygulanan stentin damar duvarına yerleşimi ve damar içerisindeki genişlemesi kontrol edildi. Orbital aterektomi yöntemiyle ileri derecede kireçlenmiş damar içerisindeki kalsifiye dokunun işlenmesi ve damar duvarının stent uygulamasına hazırlanması sağlandı. Bu sayede stentlerin damar içerisinde daha etkin şekilde genişlemesi ve uygun biçimde yerleşmesi hedeflendi. Teknik açıdan daha zorlu olan ileri derecede kireçlenmiş koroner damar hastalıklarının tedavisinde gerçekleştirilen işlemler başarıyla tamamlandı. Tedavi edilen her iki hasta, klinik takiplerinin ardından taburcu edildi."

Kaynak: AA
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