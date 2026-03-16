Siirt'te Bitlis Çayı'nın debisi yükseldi, önlemler arttırıldı

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Bitlis Çayı'nın debisi yükselince sel, su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirler artırıldı.

Baykan ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan yağışların ardından, Bitlis Çayı'nın debisi yükseldi. Olası risklere karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında toplantı düzenlendi. Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt Devlet Su İşleri (DSİ) 104'üncü Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantıda, Bitlis Çayı'nda su seviyesindeki artışın oluşturabileceği riskler ele alınarak, alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

BAZI RİSKLİ BİNALAR BOŞALTILDI

Toplantının ardından DSİ yetkilileriyle birlikte dere yatağında gece saatlerinde inceleme yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde riskli olduğu belirlenen bazı yapılarla ilgili olarak sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Risk oluşturduğu değerlendirilen yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediyesi tarafından yapı sahiplerine tebligatların iletildiği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanı sağlandığı bildirildi. Olası sel ve taşkın riskine karşı sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda takip edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
