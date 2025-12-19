Bıçaklanarak öldürülen Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'te evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), Ankara'da toprağa verildi.

Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda oturan Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün sabah eve giden sağlık ve polis ekipleri, Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Börülce'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenazede, Gülhan Börülce'nin olay sırasında yurt dışında görevde olan asker eşi ile çocukları ve yakınları yer aldı. Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Gülhan Börülce'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gülhan Börülce'nin yakınları, şüphelilerin hırsızlık için eve girdiklerini, yaşanan arbedede dışarıya ses gitmemesi için elektrikli süpürge çalıştırdıklarını ileri sürdü.