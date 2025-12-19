Haberler

Bıçaklanarak öldürülen Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı

Bıçaklanarak öldürülen Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te evinde bıçaklanarak ölü bulunan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce, cenaze namazının ardından Ankara'da defnedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SİİRT'te evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), Ankara'da toprağa verildi.

Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda oturan Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün sabah eve giden sağlık ve polis ekipleri, Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Börülce'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenazede, Gülhan Börülce'nin olay sırasında yurt dışında görevde olan asker eşi ile çocukları ve yakınları yer aldı. Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Gülhan Börülce'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gülhan Börülce'nin yakınları, şüphelilerin hırsızlık için eve girdiklerini, yaşanan arbedede dışarıya ses gitmemesi için elektrikli süpürge çalıştırdıklarını ileri sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
title