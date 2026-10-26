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Siirt Kurtalan'da TPAO Mağrip kampındaki yangın söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi

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Siirt Kurtalan'da TPAO Mağrip kampındaki yangın söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyündeki TPAO Mağrip kampında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alınırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Mağrip kampında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO'ya ait Mağrip kampında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Başara, olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kaymakam Başara, yangına ilk andan itibaren özveriyle müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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