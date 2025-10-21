Haberler

Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi törenle anıldı

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Derince Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dua edildi. Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, şehitliği gezdi, kabirlere karanfil bıraktı.

Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, 32 yıl önce terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit olan 22 vatandaşın acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kızılkaya, "21 Ekim 1993'te burada memleketimiz adına çok büyük bir vahşet, insanlık adına çok büyük bir utanç, terörün kanlı yüzünün tezahür ettiği büyük bir facia yaşandı. 9'u kadın, 13'ü çocuk 22 sivil vatandaşımız okulun önünde katledilmek suretiyle teröristler tarafından vahşice öldürüldü. Bugün burada hemşehrilerimizle beraber her yıl olduğu gibi terörün bu vahşi yüzünü unutmadığımızı, unutmayacağımızı, şehitlerimizi her daim bağrımızda yaşattığımızı ifade etmek üzere toplandık." dedi.

Kızılkaya, huzur ortamının sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın. Bugün bölgede huzur içerisinde, kuvvetli bir şekilde dimdik birlikteysek bunu başta askerlerimiz olmak üzere, bütün şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilincinde olarak yaşıyoruz. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin ve bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın."

Törene, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
