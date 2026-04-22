Bilim temelli iklim eylemi için Boğaziçi Üniversitesi'nde COP31 istişare toplantısı düzenlendi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) istişare toplantısına katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, COP31 sürecine yönelik temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, 21 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen COP31 istişare toplantısına katıldı.

Ağırbaş toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve çevre, iklim, sürdürülebilirlik alanında çalışan akademisyenlerle bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, sürdürülebilir bir gelecek için akademik işbirliği ve ortak akıl ile çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

İstişare toplantısında, üniversitelerin iklim değişikliği alanında bilimsel bilgi üretimi, bu bilginin iklim yönetişimi, sürdürülebilir kalkınma politikalarına aktarılması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilim temelli işbirlikleri ve diplomasi süreçlerindeki rolü ele alındı.

Toplantıda, Boğaziçi Üniversitesinin iklim değişikliği, enerji dönüşümü, sürdürülebilir finans, çevre politikaları ve tüm eğitim kademelerindeki öğretmenler, öğrenciler, çocuklar ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları başta olmak üzere, bu alanlardaki bilgi birikimi değerlendirildi.

Üniversitenin aynı zamanda ev sahipliği yaptığı UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Türkiye aracılığıyla ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınma ağlarına sunduğu katkılar da ele alındı. Üniversitenin sahip olduğu akademik kapasitenin COP31 sürecine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

Ağırbaş, görüşmede, Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin geldiği noktaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı. Bu çerçevede, uygulama odaklı iklim eylemi, dayanıklılık ve uyum politikaları, iklim finansmanının harekete geçirilmesi, döngüsel ekonomi, sıfır atık yaklaşımı ve çok paydaşlı uluslararası işbirlikleri COP31 gündeminin temel başlıkları arasında öne çıktı.

Görüşmede ayrıca, COP31'in yalnızca diplomatik bir zirve olmadığı, somut çözümlerin geliştirileceği, farklı sektörlerin ortak hareket edeceği ve uzun vadeli dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağı stratejik bir platform olduğu vurgulandı. Üniversitelerin bilgi üretimi, yenilikçi politika önerileri geliştirilmesi, genç nesillerin sürece dahil edilmesi ve bilim temelli çözümlerin yaygınlaştırılması bakımından kritik aktörler olduğu ifade edildi.

Ziyaretin, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde yükseköğretim kurumlarıyla kurduğu işbirliğini güçlendirmesi, akademi ile politika yapım süreçleri arasındaki etkileşimi artırması ve iklim alanında ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Sıfır Atık yaklaşımı bilimsel temelde ele alınıyor

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen Sıfır Atık yaklaşımını bilimsel temellere oturtarak akademik alanda daha görünür ve etkili kılmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar, çevresel politikaların yalnızca uygulama düzeyinde değil, aynı zamanda bilimsel bilgiyle desteklenen bir dönüşüm modeli olarak ele alınmasını hedefliyor.

Vakıf, akademi dünyasıyla kurulan işbirlikleri sayesinde aynı zamanda özellikle genç nesillerde çevre bilincinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşması için geliştirilen projeler kesintisiz şekilde devam ederken, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi de COP31 zirvesine geniş ve kapsayıcı bir katılım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca çevresel etkileri azaltmaya yönelik teknik bir model olarak değil, doğayla uyumlu bir yaşam biçimini teşvik eden bütüncül bir anlayış olarak ele alınıyor.

Bu çerçevede Sıfır Atık Vakfı, doğal kaynakların korunmasını, üretim ve tüketim alışkanlıklarının yeniden şekillendirilmesini, toplum genelinde sürdürülebilirlik bilincinin güçlendirilmesini temel öncelikleri arasında görüyor.

Bu yaklaşım, kalkınma anlayışını doğa ile denge içinde yeniden tanımlamayı da beraberinde getiriyor.