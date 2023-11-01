Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri yüz yüze yapılan ilk resmi toplantıyı değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, yüz yüze gerçekleştirdikleri ilk resmi toplantılarının verimli geçtiğini, Kurul Başkanı Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda ihtiyaç duyulan liderliği sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu, 27 Temmuz'da çevrim içi düzenlenen ilk toplantısının ardından, Vahdettin Köşkü'nde yüz yüze yapılan ilk resmi toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrasında kurul üyeleri görüş ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Toplantının şahsen katıldıkları ilk buluşma olduğunu belirten Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, "Çok güzel bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk ve şunu biliyorum ki masada çok fazla yetkinlik var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, önümüzdeki aylarda neler yapabilecekleri hakkında görüşmelerde bulunduklarını aktaran Ryder, sıfır atık konusundaki örnek girişim ve deneyimleri öne çıkarmak istediklerini belirtti.

Bu yıl içinde yapacakları çalışmalarla 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nde sıfır atık mesajını büyüteceklerini anlatan Ryder, şöyle devam etti:

"Bugün güzel işler çıkardık. Çok verimli bir toplantı geçirdik. Kurulun masasında dünyanın her yerinden alanında uzman ve sıfır atık konusuna kendisini adamış kişilerin bulunmasının yanı sıra Emine Erdoğan'ın liderliğine de sahibiz. Türkiye, ulusal sıfır atık hareketini BM düzeyine taşıdı ve Emine Erdoğan bu kurula başkanlık yapıyor. Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a, liderliği ve bizi bir araya getirdiği için müteşekkiriz. Bugün İstanbul'da olmaktan çok memnunuz."

"Dünyamızın devamlılığını görmek isteyen herkese ilham veriyor"

Türkiye'nin bu toplantıya ev sahipliği yaparak kendilerini misafir etmesinin ve Emine Erdoğan'ın liderliğinin kendisi için bir onur olduğunu dile getiren Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin eşi Melissa Santokhi-Seenacherry, "Emine Erdoğan'ın yaptıkları gerçekten ilham verici. Onun liderliğini görüyorum, yaptığı tüm işlerle fark yaratıyor. Emine Erdoğan, bir kadın lider olarak oldukça etkili. Onun yaptıkları hem lider eşlerine hem de dünyamızın, çevremizin devamlılığını görmek isteyen herkese ilham veriyor." dedi.

Santokhi-Seenacherry, toplantıda önümüzdeki yılın çalışma planını ve hem diplomatik düzeyde hem de bireysel bazda fark yaratacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

Toplantı için İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve kurula sunacağı katkılardan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, "Emine Erdoğan'ın liderliği, küresel sıfır atık hedefine ulaşma konusunda yönümüzü belirliyor." diye konuştu.

Atıkla mücadelenin küresel bir konu olduğu değerlendirmesinde bulunan Fatima Maada Bio, Türkiye'nin, girişimleriyle bu çabaya liderlik ettiğini kaydetti.

"Sistemi yeniden tasarlamalıyız"

Atık meselesinde sistemsel değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus, sistemin yeniden tasarlanmasıyla atığın ilk elden çıkmamış olacağını vurguladı.

Toplantıda bu konunun altını çizdiğinden ve sıfır atığın, sıfır işsizliğin ve sıfır fakirliğin benimsendiği farklı bir dünya oluşturma çağrısında bulunduğundan bahseden Yunus, başta gençler olmak üzere herkesin sıfır atık ilkelerini benimsemiş bir yaşam dinamiğine sahip olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Yunus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer insanlar yeni sıfır atık neslinin bir parçası olabilirlerse ancak o zaman yeni bir medeniyet inşa edebiliriz. Emine Erdoğan, sıfır atık çabalarıyla, bu doğrulta hayata geçirmek istediği kuruluşlarla saygımızı kazanıyor. Türkiye sıfır atık hareketine liderlik ediyor çünkü bizim bir lidere ihtiyacımız var ve Sayın Emine Erdoğan hepimizi bir araya getirerek bunu sağlıyor."