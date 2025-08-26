Sıfır atık bilinci "Sıfır Artı" sergisiyle anlatılıyor

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisi, Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda "Artık atık olmasın!" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceği, unutulanın hatırlanabileceği ve atığın anlamla örülebileceği bir bakış açısı sunmayı hedefleyen sergide, farklı disiplinlerden dört sanatçının tekstil atıklarıyla ürettikleri eserler yer alıyor.

Ziyaretçileri düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkaran sergide, her sanatçı kendine özgü ifade biçimiyle hem bireysel hem de kolektif hafızaya temas ediyor.

Sergi, sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil, aynı zamanda kültürel ve etik bir sorumluluk olduğuna işaret ediyor.

Sergi küratörü Yasin Tütüncü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, kısa sürede uluslararası boyuta ulaşan vakfın, çalışmalarını geniş kapsamda, hatta Birleşmiş Milletler seviyesinde yürüttüğünü söyledi.

Tütüncü, "Sergimiz bu vakfın yaptığı çalışmaların bir uzantısı olarak gerçekleşti. Bu eserler, aslında buluntu diyebileceğimiz atıklardan oluşuyor." dedi.

"Bireysel ve kitlesel bir sorumluluğa davet ediyoruz"

Sıfır atık çalışmalarının 2025'te "tekstil" temasıyla ön plana çıktığını dile getiren Tütüncü, "Tekstil alanındaki atıklar çevre kirliliğini ve doğa olaylarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu anlamda, sergi bu farkındalığı gün yüzüne çıkarmak için tekstil atıklarından oluşan eserlerden tertiplendi. Sanatçılar buluntu kumaşlardan ve çeşitli tekstil atıklarından bu farkındalığa dikkati çeken eserleriyle izleyiciyle karşı karşıya geliyor." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, çok duyulmasına rağmen atık konusunda pek bilinçli olunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekstil, herkesin hayatında çok fazla yer alan bir unsur. Pek tahmin etmiyoruz ama aslında tekstil ürünleri üretilirken çok ciddi su tüketiyor. Su, gündelik hayatımızda giderek varlığı sorun olan ve kıtlığı her geçen gün hayatımızda biraz daha hissedilen bir mefhum. Dolayısıyla tekstil atıkları, özellikle su başta olmak üzere, pek çok çevre olayına olumsuz etkileri olan bir nesne. Bunları daha az tüketmek, tekrar kullanmak, hatta bazen dönüştürerek farklı ihtiyaçları gidermek noktasında bireysel ve kitlesel bir sorumluluğa davet ediyoruz."

"Sergi, bünyemizde barındırdığımız potansiyeli bizlere hatırlatıyor"

Yasin Tütüncü, kullanım ömrünü tamamlamış ve artık kullanılmaz denilebilecek pek çok nesne ile izleyicinin dikkatini çekecek veya izleyene hoş gelecek eserlerin sergide olduğunu anlatarak, "Bizim, atıkları azaltmak, doğaya saygı duymak ve verileni nimet bilmek gibi çok köklü bir geçmişimiz ve kültürümüz var. Bu bakımdan eserlerden bir tanesi Türklerin hatta dünyanın en eski halısı diyebileceğimiz 'Pazırık Halısı'nın tekstil atıklarından yeniden üretildiği bir çalışma. Bu aynı zamanda bizim bu sergide vurgulamak istediğimiz bir diğer tema." diye konuştu.

Tarih boyunca sürdürülebilirlik anlamında çevreye, doğaya saygılı şekilde, verilene nimet gözüyle bakma, tekrar kullanma hatta başkasıyla paylaşma noktasında Türkiye'nin toplumsal olarak kadim bir kültüre sahip olduğunu dile getiren Tütüncü, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşım biçimi bize diğer taraftan modern hayatta da bunun sürdürülebilir olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu sergi unutulmuş, atılmış nesnelerin tekrardan bir sanat eserine dönüştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu, geçmişte kalan nostaljik bir olgu ya da kültürel bir kod değil, halen günümüzde devam edebilir ve geleceğe aktarılabilir bir bilgi olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan sergimiz atıkların dönüştürülmesi noktasında bize sanat eserleriyle bir fikir verirken, toplumsal olarak bünyemizde barındırdığımız potansiyeli de bizlere hatırlatıyor ve bu konuda yapabileceğimiz farklı çalışmaları da bizlere sunuyor."

"Bugünü korumak ve onu geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak"

Tütüncü, serginin yer aldığı Maraşlı Rum İlkokulu'nun Osmanlı son dönem yapılarından biri olduğunu vurgulayarak, "Balat Osmanlı'nın kadim şehirlerinden. Dönüşüme ve sürdürülebilirliğe işaret etmesi bakımından da anlamlı bir yer. Sergimizin bu mekanda buluşması aslında tematik olarak da konseptin bir bütünlüğü ve tamamlayıcısı niteliğinde diyebiliriz. Nasıl ki geçmişten aldığımız mirasla geleceği koruyarak devretmek istiyorsak, bulduğumuz, elde ettiğimiz her türlü nimet üzerinde geleceğe bırakmak noktasında bir sorumluluk sahibi olduğumuzu bir kez daha vurgulamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır atık kavramının bugünü değil, geleceği de ilgilendiren bir mesele olduğunu anlatan Tütüncü, "Bu serginin de merkezinde yer alan Pazırık Halısı ve içinde bulunduğumuz okul dolayısıyla vurguladığı en belirgin tema da bu olsa gerek. Yani bugünü korumak ve onu geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak." dedi.

Prof. Dr. Çiğdem Çuhadar Öz, Meyçem Ezengin, Mehlika Hilal Kırca ve Serkan Şerefhanoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.