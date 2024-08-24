İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından vurulmasını konu alan Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin gala gösterimi yapıldı.

ŞİFA HASTANESİ'Nİ KONU ALAN BELGESELİN GALASI YAPILDI

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan, İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan 'Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin gala gösterimi gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen galaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş'ın yanı sıra basın camiasından isimler katıldı. Gala 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım sürecinin canlı tanığı AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gösterimiyle başladı.

"FİLİSTİN BU SAVAŞI PSİKOLOJİK OLARAK KAZANMIŞTIR"

Filistin için "Kayıt Altında İnisiyatifi"nin kurucularından İhsan Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl başlayan İsrail saldırıları sonrası dünyada Filistin duyarlılığını artırmak için bu girişimi kurduklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız faaliyetlerin ardından Filistin, bu savaşı psikolojik olarak kazanmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanında dalgalanan Filistin bayrakları, ABD ve İsrail bayrakları sayısından daha fazladır." dedi.

"ŞİFA HASTANESİ İÇERİSİNDE VATANDAŞLARI MARUZ KALDIĞI ACILARA DA TANIKLIK EDİYOR"

Belgeselin Üst Yapımcısı Samhy Mostafa ise "Bu çalışma sadece gelip geçici bir olay değil. Şifa Hastanesi içerisinde vatandaşların maruz kaldığı acılara da tanıklık ediyor. Korkunç gerçekleri ve tanıklıkları önümüze seriyor. Bu film aracılığıyla adaletsizliğe karşı durmanın ve failleri sorumlu tutmanın gerekliliğini dünyaya hatırlatmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ADALET BAKANI TUNÇ: FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye olarak bugüne kadar hep Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kadrolarımız, Dışişleri Bakanlığımız özellikle diplomasi alanında önemli çalışmalar yürüttü. İnsani yardımlar noktasında yine desteklerimize devam ediyoruz. Tabi amacımız bir an önce orada ateşkesin sağlanması. Maalesef ateşkesin sağlanmaması için de İsrail'e destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri var.

"DÜNYA TARİHİNE GEÇEN KARA BİR LEKE"

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı, yakalama kararı talep ettiği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiği bir kişi maalesef Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanarak soykırım suçuna kongre üyeleri ortak olduklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Böyle dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz. Bu üzücü olaylara tanık oluyoruz. Diğer yandan hem uluslararası ceza mahkemesi savcısının yürüttüğü soruşturma var. Tabi bir an önce davaya dönüşmesi lazım. Diğer yandan da Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için Güney Afrika'nın başlattığı bir dava var.

O davaya biz ilk andan itibaren görüşlerimizi, Türkiye olarak beyanlarımızı sunduk. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, Türkiye'nin beyanlarını sunmuştu ve geçtiğimiz haftalarda da davaya katılma talebini Türkiye olarak ilettik. Davanın takipçisiyiz. Bütün basın kuruluşlarımız dünyaya Filistin'deki Gazze'deki insanlık dramını insanlık suçlarını ifşa etti. Türkiye basını bu konuda gerçekten takdire şayan bir tutum sergiledi hala sergilemeye devam ediyor."

Açılış konuşmalarının ardından "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gösterimi yapıldı. Gala etkinliği, gazeteci Enes Yalman'ın moderatörlüğünde düzenlenen ve belgeselin yönetmeni Obada Al Baghdadi, Gazzeli doktor Fadia Malhis, El Cezire çalışanı gazeteci İbrahim Saber, Akademik Çöp Toplama Merkezi'nin Genel Sekreteri Bekir Cantemir ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuşmacı olarak katıldığı panelle son buldu.