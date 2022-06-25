Şiddetli sağanak yağış geliyor! AFAD'dan 3 ile sel su ve su baskını uyarısı
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Meteoroloji'den gelen son hava raporlarına göre bugün sağanak yağış beklenen 22 ile sarı, 2 ile ise turuncu uyarı geçildi. Öte yandan AFAD ise gerçekleşebilecek olası sel ve su baskınları konusunda Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'daki vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroji tarafından Bartın ve Kastamonu'ya turuncu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Artvin, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce olarak sıralandı.
Afad'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.