Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu
Kaynak: AA