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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu

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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu.

Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi kurula sunuldu

Kaynak: AA
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