(ANKARA) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Aihm'in Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin, sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek milletvekili dokunulmazlığının halkın iradesinin korunması anlamına geldiğini ifade etti. Suiçmez, "Bu iktidar, ülkemizin tarihinde gördüğü en büyük halk hareketlerinden biri olan Gezi'ye katılan milyonlarca insanın hıncını, Can Atalay'dan çıkartıyor" dedi.

YENİ Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) 17 Kasım'da seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin açıklama yaptı.

Suiçmez, Can Atalay'ın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kişi özgürlüğü ve güvenliği, tutukluluğun yargısal denetimi ve hakların sınırlanmasının amaç dışı kullanılmasıyla ilgili hükümleri ile serbest seçim hakkını düzenleyen protokolün ihlali anlamına geldiğine ilişkin AİHM kararına dikkati çekti. Mahkemenin Atalay'ın serbest bırakılması ve milletvekilliği görevini yerine getirmesine izin verilmesi gerektiğine hükmettiğini belirten Suiçmez, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Atalay'ın avukatlık faaliyetlerine ve Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezasına değinen Suiçmez, yaklaşık dört buçuk yıldır tutuklu bulunan Atalay'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Hatay milletvekili seçildiğini hatırlatarak, Hatay halkının seçimlerde ortaya koyduğu iradenin hala yerine getirilmediğini savundu.

Suiçmez, Anayasa Mahkemesi'nin Ekim 2023'te Can Atalay'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği yönünde karar verdiğini, ancak Yargıtay'ın bu karara iki kez "uymadığını" hatırlattı. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen Suiçmez, AİHM'in Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına vurgu yaptığını ve Yargıtay'ın kararları uygulamamasını emsalsiz olarak nitelendirdiğini aktardı. Suiçmez, yaşanan sürecin hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkeleri açısından sorun oluşturduğunu savunarak, milletvekili dokunulmazlığının halkın seçimlerde ortaya koyduğu iradenin korunması anlamına geldiğini ifade etti.

"BU KARAR BU ÜLKEDE DÜŞÜNCESİ YÜZÜNDEN TUTUKLU OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"

"Bu iktidar, ülkemizin tarihinde gördüğü en büyük halk hareketlerinden biri olan Gezi'ye katılan milyonlarca insanın hıncını, Can Atalay'dan çıkartıyor" diyen Suiçmez, şöyle devam etti:

"Çünkü Gezi, AKP için bir parkın hikayesi değil, sokağın sesini duymak zorunda kalmanın hikayesidir. Bir gün karşısına dikilen insanları unutmayanların hikayesidir. Ve bu hesaplaşma 13 yıldır sürüyor. AİHM de bu bağlamı görmüş, Atalay'ın durumunun tek başına ele alınamayacağını, Türkiye'de tutuklanan siyasi muhalifler, insan hakları savunucuları ve gazeteciler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. Yani bu karar aslında sadece Can Atalay'ı değil, bu ülkede düşüncesi yüzünden tutuklu olan herkesi ilgilendiriyor.

Bir milletvekilimizin anayasa hükümlerine, AYM ve AİHM kararlarına rağmen hala hapiste tutulması, ülkede hukuk devleti ilkesinin ihlalinden başka bir şey değildir. Kararın kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Ekim 2023'ten beri masadadır. Sadece kararın uygulanması gerekmektedir. Sayın Numan Kurtulmuş bu konuda konuşmak istemeyebilir. Ancak bizler sessiz kalmayacağız. AYM kararını 16 Nisan 2025'te TBMM kürsüsünden okuduk. Sayın Numan Kurtulmuş'un yapacağı iş, Sayın Atalay'ın Meclis kütüğüne yazılması işlemini gerçekleştirmesidir. Böylece Hatay halkının iradesi Meclis'e yansıyacak ve Meclis de Anayasa'yı ihlal etmekten kurtulacaktır."

Kaynak: ANKA