Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2)

'ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU'

İzmir Buca'da 6 yıl önce Sibel Çelik'i öldürdüğü suçlamasıyla kırmızı bültenle aranırken, Almanya'dan iade edilerek dün İstanbul'a getirilen Halil Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. SEGBİS ile İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak ifadesini veren Yılmaz, Çelik ile 2015 yılının Nisan ayında İzmir'in Buca ilçesinde tanıştıklarını belirterek, "Bir oto yıkamacı vardı, Nihat Gezici isimli biri işletiyordu, onunla tanıştım, oto yıkamada arabaların yıkanmasına ben de yardım ediyordum. Nihat Gezici'nin kesinleşmiş cezası vardı. O cezaevine girdi, belli bir arkadaşlığımız vardı, oto yıkamayı ben işletmeye karar verdim. Bundan dolayı kardeşim Selman'ı İzmir'e çağırdım. Sibel Çelik, Karşıyaka ilçesinde barlarda konsomatrislik yapıyordu. Ben Sibel'i oto yıkamanın civarlarında tanıdım, birbirimizle duygularımızı paylaştık, duygularımızı açtık. Aramızda duygusal bir bağ oluştu, Sibel'in geçmişe yönelik karanlık dünyası vardı, ben de karanlık dünyadan kurtarmak istiyordum. Birçok hastalığı bulunmaktaydı, onunla birlikte yaşamak istiyordum, ben de beraber olacaksak barlarda çalışmasına müsaade etmeyeceğimi kendisine söyledim. O da belirli bir süre daha çalışıp bırakacağını söyledi" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,