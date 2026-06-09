Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kuzey Kore ziyaretinde nükleer silahlanmadan bahsedilmedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette, hassas bir gündem maddesi olması beklenen nükleer silahlanma konusuna tarafların açıklamalarında yer verilmedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Şi, iki günlük ziyaretini tamamlayarak bugün öğle saatlerinde Pekin'e döndü.

Bu sabah başkent Pyongyang'da Kore Savaşı'nda Kuzey güçlerini destekleyen Çin Halk Gönüllüler Ordusu'nun anısına inşa edilen Çin-Kore Dostluk Anıtı'nı ziyaret eden Şi, ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Şi, iki ülke arasında varılan önemli mutabakatın, karşılıklı anlayışı daha derin ve kapsamlı, ilişkilerin gelecekteki gelişim yönünü daha açık ve belirgin hale getirdiğini belirtti.

Kim ise ziyaretin dünyaya Çin ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin daha güçlendiğine dair açık bir mesaj verdiğini vurguladı.

Nükleer silahlanmaya değinilmedi

Her iki tarafın ziyarete ilişkin resmi haber ajansları aracılığıyla yayınladıkları açıklamalarda, liderlerin vardığı mutabakatın içeriğine dair genel ifadeler dışında detay verilmemesi, özellikle Pyongyang rejiminin nükleer silahlanmaya yönelik attığı adımlara değinilmemesi dikkati çekti.

Çin tarafının açıklamasında, Devlet Başkanı Şi'nin Pyongyang rejimine desteğini teyit ederek, iki ülkenin lehine stratejik ortamı koruma iradesini sürdüreceği mesajını verdiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin açıklamasında ise Kim'in, Kuzey Kore-Çin dostluğunu en önemli ve öncelikli stratejik görev olarak sürdürmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.

Trump ve Putin'in ziyaretlerinin ardından geldi

Şi'nin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından geldi.

Trump'ın ziyaretinde, ABD tarafı iki ülke liderlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını açıklamış, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, Şi'nin ziyaretinden bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD ve Çin liderlerinin geçen ayki zirvede, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını" ortak amaç olarak belirlediklerine yönelik açıklamaları nedeniyle ABD'li yetkilileri "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Kim Yo-jong, "Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip devlet statüsü, geri adım atılmayacak bir çizgidir ve bu, birileri kabul etsin ya da etmesin, apaçık bir gerçektir." ifadesiyle, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

Pekin yönetiminin, Kim Jong-un'un Eylül 2025'teki ziyaretinde Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin yayımladığı açıklamada da daha önceki diplomatik temaslardakinin aksine Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının önemine işaret eden ifadelere yer verilmemesi dikkati çekmişti.

7 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret etti.

Çin liderinin bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kore'ye yapması, Çin'in son dönemde Kuzey Kore ile ilişkilerini istikrarlı şekilde sürdürmeye, bir yandan Pyongyang rejimini saflarında tutarken diğer yandan onun nükleer silahlanma çabalarının bölgede yaratabileceği istikrarsızlığı kontrol altında tutmaya verdiği öneme işaret ediyor.