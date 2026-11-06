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Şi Cinping, Avusturya Şansölyesine Çin'in Avrupa'ya sorun olmadığını söyledi

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Şi Cinping, Pekin'de Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile görüşerek büyüyen Çin'in Avrupa'nın sorunlarının sebebi olmadığını söyledi. Şi, ticari sorunların diyalogla çözülmesini ve yeni enerji araçları ile yapay zekada işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, büyüyen ve güçlenen Çin'in Avrupa'nın aleyhine olmadığını, bilakis bir ortak olarak kıtadaki ekonomik sorunların çözümüne destek sunabileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Avusturya Federal Şansölyesi Christian Stocker ile Pekin'de görüştü.

Şi, görüşmede, Çin ve Avrupa'nın işbirliğine odaklanması ve aralarındaki ticari sorunları diyalog ve istişareyle çözmesi gerektiğini belirterek, "Büyüyen ve güçlenen Çin, Avrupa'nın problemlerinin sebebi değil, fakat bir ortak ve refakatçi olarak onların çözümüne yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası durumun karmaşık ve kırılgan olduğuna, tek taraflılığın ve korumacılığın bir karşı dalga olarak yükseldiğine dikkati çeken Şi, Avusturya'ya çok taraflılığı savunma, serbest ticareti destekleme ve eşit, adil bir küresel yönetim sisteminin kuruluşuna destek verme çağrısında bulundu.

Çin lideri, ülkesinin ekonomik gelişiminin yeni pazar ve inovasyon fırsatları yaratacağına işaret ederek, Avusturya ile yeni enerji araçları, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi yükselen alanlarda pragmatik işbirliğini geliştirmeye, birlikte yeni büyüme motorları yaratmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Kaynak: AA
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