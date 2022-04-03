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Short Track Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara, 22 kulüpten 48'i kadın 106 sporcu katıldı.

Organizasyonun sonunda dereye giren sporcular şunlar:

Büyük erkekler:

1- Murat Tahtacı

2- Muhammed Emir Han

3- Metehan Atan

Büyük kadınlar:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Sema Çirti

Küçük erkekler (B)

1- Muhammed Melik Cebanay

2- Muhammet Mert Yıldız

3- Fevzi Deniz Temurlenk

Küçük kızlar (B):

1- Aybuke Han

2- Damla Akan

3- Demet Bayılmaz

Küçük erkekler (C):

1- Toprak Efe Eroğlu

2- Muhammed Bozdağ

3- Metin Kaya

Küçük kızlar (C):

1- Sude Naz Kahraman

2- Züleyha Üremiş

3- Bennu Azra Yapıcı

Küçük erkekler (D):

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Berat Efe Dal

3- Muhammet Arda Atlı

Küçük kızlar (D):

1- Derya Karadağ

2- Aylin Mumcu

3- Defne Çiğdem

Küçük erkekler (E):

1- İlyas Karadağ

2- Emir Kaner Aydın

3- Yusuf Can Bozdağ

Küçük kızlar (E):

1- Efsa Polat

2- Elzem Taş

3- Duru Çuvalcı

Küçük erkekler (F):

1- Selim Pehlivanoğlu

2- Yunus Emre Polat

3- Ali Efe Kocaman

Küçük kızlar (F):

1- Mila Kuşkay

2- Ayşe Reyhan Uçan

3- Eflal Zümra Aydın

Küçük erkekler (G):

1- Ertuğrul Fatih Çevik

2- İbrahim Efe Yanık

3- Musap Ali Alsaç

Küçük kızlar (G):

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Masal Mina Çağlan

3- Elif Berra Yapıcı

Short Track Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Short Track Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Short Track Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Muhammed Bozdağ, Mert Yıldız, Erzurum, Türkiye, Güncel, Haberler

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