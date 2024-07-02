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Eğitimli çocuk bakıcılarına teşvik! 3 bin 500 anneye aylık 325 euro destek başladı

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi" için açılış programı düzenlendi. 3 ilde hayata geçen projeyle birlikte annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 avro destek sağlanacak.

Avrupa Birliği projesiyle birlikte annelerin çalışma hayatına devam etmesi için çocuklarına bakan eğitimli kadın bakıcılara ödeme yapılacak. Böylelikle çocuklu kadınların ve bakıcıların istihdamda kalması hedefleniyor.

BAKAN YARDIMCILARI VE AB'Lİ YETKİLİLER KATILDI

Bir otelde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Büyükelçi, Müşteşar Jurgis Vilcinskas, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ile davetliler katıldı.

"KADIN İSTİHDAMININ EN AZ OLDUĞU SEKTÖR İNŞAAT VE İMALAT"

Bakan Yardımcısı Alpkan, projenin, kayıtlı kadın istihdamının artırılması açısından önemli olduğunu belirterek; istihdamın, atılan adımlar ve hayata geçirilen projelerle son 4 yılda ivme kazandığını vurguladı. İmalat ve inşaatın, kadınların istihdama katılımının en az olduğu sektörler olduğuna dikkati çeken Alpkan, bu alanda daha alınacak çok yol olduğunu ifade etti.

İŞ POZİTİF ŞUBAT AYINDA DEVREYE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarının artarak devam ettiğini bildiren Alpkan, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve işsizliğin düşürülmesini sürdürülebilir kılmak için şubat ayında İş Pozitif'in hayata geçirildiğini anımsattı.

325 AVROLUK DESTEK 12 AY BOYUNCA SÜRECEK

Projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 kadın ile 3 bin 500 kadın bakıcısının istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. Annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 avro destek sağlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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