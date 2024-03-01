CHP Milletvekili Seyit Torun, Sinop Nükleer Santrali için verilen sözlerin sebeplerini sordu

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, ROSATOM Müdürü Aleksey Lihaçev'in Sinop'ta nükleer santral yapımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlü taahhüt verdiği yönündeki açıklamasını Meclis gündemine taşıdı. Torun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın "Aradan geçen 14 yılda bir nükleer güç santralini devreye alamayan Rosatom'a Sinop Nükleer Güç Santrali için söz verilmesinin sebepleri nelerdir" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, ROSATOM Müdürü Aleksey Lihaçev'in Sinop'ta nükleer santral yapımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlü taahhüt verdiği yönündeki açıklamalarını Meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Torun, şunları kaydetti:

"ROSATOM İLE SÖZ KESİLMESİNİN SEBEPLERİ ANLAŞILAMAMIŞTIR"

"Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu(Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Devlet Duması'nda yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak' şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bütün itirazlara karşın 2012 yılından itibaren üzerinde çalışmalar yürütülen Sinop Nükleer Güç Santrali'nin yapımı konusunda Rosatom'a sözlü bir taahhüt verildiği anlaşılmaktadır.

Yapımına 2010 yılında başlanan ve 2023 yılında devreye gireceği açıklanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaat çalışmaları halen devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin maliyeti yapım süreci boyunca sürekli artmış, 17 milyar dolar değerinde bir maliyet hesabıyla başlanılan projenin maliyeti bugün 24 milyar dolara çıkmıştır. Para yutan bir yatırıma dönüşen Akkuyu'dan ders alınmayarak bugün Sinop'ta yapılacak santral için yine Rosatom ile söz kesilmesinin sebepleri anlaşılamamıştır.

"ENERJİ İTHALATIMIZI ARTIRACAĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"

Hükümet kaynakları söz konusu nükleer santrallerin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını iddia etmektedir. Enerji üretiminin temel sorunu olan yakıt temini yapımı süren ve yapımı planlanan iki santralde de çözülmemiştir. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri ülkemiz coğrafyasında yok denecek kadar az bulunan uranyum madeninden üretilen yakıt ile çalışacak reaktörler ile donatılacaktır. Rus Rosatom tarafından inşa edilerek, ülkemizde enerji ürettiği halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne enerji satacak olan girişimlerin enerji ithalatımızı artıracağı açıkça görülmektedir.

Nükleer enerji üretiminde kullanılması mümkün olan toryum madeni açısından zengin yataklarımızın bulunmasına rağmen toryumun enerji üretiminde kullanılmasına ilişkin çalışmalarda gözle görülür bir ilerleme bulunmamakta, merhum Prof. Dr. Engin Arık'ın şüpheli ölümünden önce dile getirdiği ve üzerine çalışmalar yürüttüğü toryumdan temiz nükleer enerji üretimini gerçekleştirecek olan proton hızlandırıcı projesi ilerlememektedir. Türkiye öz kaynaklarıyla temiz enerji üreterek enerjide dışa bağımlılığı sona erdirecek, ucuz enerji teminini sağlayacak projelere ivedilikle ihtiyaç duymaktadır."

Seyit Torun, Bakan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"ROSATOM'A SİNOP İÇİN SÖZ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı maliyetinin 17 milyar dolardan 24 milyar dolara çıkmış olmasının sebeplerini açıklar mısınız? Akkuyu Nükleer Güç Santralinin devreye alınacağı tarihi açıklar mısınız? Aradan geçen 14 yılda 1 nükleer güç santralini devreye alamayan Rosatom'a Sinop Nükleer Güç Santrali için söz verilmesinin sebepleri nelerdir? Rusya – Ukrayna Savaşı devam ederken, Rosatom Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrallerinin optimum sürede bitirilebileceğine dair herhangi bir teminat verebilmekte midir? Sinop Nükleer Güç Santrali'nin yapımı için Rus Rosatom dışında görüşülen ülke ve şirketleri açıklar mısınız? Ülkemizde bulunmayan uranyum madeni ile enerji üretimi yapacak olan, yabancı devletlerin girişimleri ve finansmanıyla inşa edilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletine diğer enerji kaynaklarımızın maliyetinin 3 katı fiyatına elektrik satacak olan nükleer enerji santralleri ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını nasıl azaltacaktır?"