Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Suriyeli Genç Kurtarılamadı

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Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Suriyeli Cafer Hacı Muhammed, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Adana'da öğle saatlerinde serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolup, dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Muhammed'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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