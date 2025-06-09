Seydişehir'de AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Seydişehir'de AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Seydişehir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına milletvekili ve partililer katıldı. Programda konuşan Hasan Ekici, güçlü Türkiye için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Seydişehir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Teşkilat binasındaki bayramlaşma programına, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, İlçe Başkanı Ramazan Arın, muhtarlar ve partililer katıldı.

Ekici, programda yaptığı konuşmada, bütün Seydişehirlilerin Kurban Bayramını tebrik etti.

Siyasette belirleyici olan en büyük etkenin millet olduğunu aktaran Ekici, "Güçlü bir Türkiye yolunda Seydişehir'imizin güzel hizmetlere kavuşması noktasında teşkilatımızla birlikte omuz omuza vererek milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız zorlukları hep birlikte aşmak için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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