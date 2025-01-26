Üye Girişi
Haberler
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

Fiyatı yüzde 100 zamlanan ürün bakanlığı harekete geçirdi
Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"

Serviks Kanseriyle Mücadelede Tarama ve Aşının Önemi

Serviks Kanseriyle Mücadelede Tarama ve Aşının Önemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastalığı önlemenin en etkili yollarının düzenli tarama ve HPV aşısı olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Yüksel Ürün, serviks kanserinin erken teşhisinin yaşam kurtardığını belirtti.

Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alan rahim ağzı (serviks) kanserini önlemede en etkili yöntemin düzenli tarama programlarıyla hastalığı erken evrede tespit etmek ve HPV aşısı olduğu bildirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ürün, "1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın rahim ağzında başlayan bir kanser türü olduğunu ve çoğunlukla cinsel yolla bulaşan HPV (İnsan-Human Papilloma Virüsü) enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

HPV'nin kadınlarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olduğunu, yaklaşık 100'den fazla türünün (genotipi) bulunduğunu ancak bu türlerin sadece bir kısmının kansere yol açabildiğini belirten Ürün, "HPV-16 ve HPV-18, rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 70'inden sorumludur." dedi.

Prof. Dr. Yüksel Ürün, serviks kanserinin 30-50 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Ortalama tanı yaşı 50'dir. Risk daha erken yaşlarda başlar ve menopoz sonrası da devam edebilir?. Serviks kanseri riskini artıran başlıca faktörler ise HPV enfeksiyonu, sigara kullanımı, bağışıklık sistemi zayıflığı, doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımı ve düzenli tarama yaptırmamak. Bu nedenle, 30 yaşından itibaren tarama yapılması önerilir. 30-65 yaş arası kadınlar için de HPV-DNA ve 'PAP-Smear' testi 5 yılda bir önerilir. Eğer sadece PAP-Smear yapılacaksa, bu testin 3 yılda bir tekrarlanması yeterlidir. 65 yaş sonrası düzenli taramalarda anormal bir bulgu çıkmayan kadınlarda tarama sonlandırılabilir. Ancak, risk faktörleri olan kadınlarda tarama devam etmelidir. "

"İmmünoterapiler ilerlemiş kanser vakalarında umut vadediyor"

Serviks kanserine karşı en etkili yöntemin önlemek ve hastalığı erken aşamada tespit etmek olduğunu vurgulayan Ürün, "HPV aşısı, kansere yol açan en yaygın virüs tiplerini hedef alır ve serviks kanserini çok büyük oranda önler. Aşı, cinsel aktivite başlamadan önce yapıldığında en etkili sonuçları sağlar. Hem erkek hem kız çocuklarına aşı yapılması önerilmektedir. HPV-DNA testi ve PAP-Smear ile hastalık erken evrede tespit edilebilir. Bu testler, hastalığın tedavi edilebilir bir aşamada yakalanmasını sağlayarak hayat kurtarır." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ürün, serviks kanseri tedavisindeki yeni yöntemlere ilişkin de "İmmünoterapiler, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini etkili bir şekilde hedef alır ve ilerlemiş kanser vakalarında umut vadeder. Hedefe yönelik tedaviler, tümörlerin kan damarları aracılığıyla büyümesini engeller ve kemoterapi ile kullanıldığında etkinliğini artırır. Ayrıca, radyoimmünoterapi gibi yenilikçi yaklaşımlar, radyoterapi ve immünoterapinin birleştirilmesiyle ileri evre hastalarda önemli sonuçlar elde etmeyi amaçlar." bilgisini verdi.

"Düzenli tarama yaptırmayan kadınlar için risk devam etmektedir"

Serviks kanseri tedavisinde son yıllarda kaydedilen gelişmelerin özellikle ileri evre hastalarda yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak açısından umut verici olduğunu vurgulayan Ürün, şunları kaydetti:

"En etkili yaklaşım, hastalığı oluşmadan önlemek veya erken evrede tespit etmektir. HPV aşısı ve düzenli tarama programları, serviks kanseriyle mücadelede en güçlü silahlarımızdır. Yeni tedavi yöntemlerindeki ilerlemeler, bilim dünyasının hastalığı kontrol altına alma konusundaki kararlılığını göstermektedir. Serviks kanseri, erken teşhis ve modern tedavi yöntemleriyle önlenebilir ve yönetilebilir bir hastalıktır. Bu yüzden taramaya katılım ve aşı farkındalığı, her kadının hayatında öncelikli bir yere sahip olmalıdır.

Düzenli tarama yaptırmayan kadınlar için risk devam etmektedir ve tarama ile ilgili halen bazı önemli sorunlar vardır. Bunun nedenleri, tarama programlarından haberdar olunmaması ve tarama testleri hakkındaki yanlış inanışlar. Düzenli tarama yaptırmayan kadınlar, serviks kanserinin erken teşhis şansını kaçırabilir ve hastalık ilerlemiş evrede tespit edildiğinde tedavi zorlaşabilir ve başarılı olma olasılığı azalır." ???????

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
img

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
img

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
img

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Oyuncu Elvin Levinler ameliyat oldu: Kalbime biraz fazla yüklendim

Ünlü oyuncudan korkutan haber: Kalbime fazla yüklendim
Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.