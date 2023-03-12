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Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

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Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı, cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.

Feridun AÇIKGÖZ / ŞARKICI Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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