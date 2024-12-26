Serkan Bayram'ın 'Buğday Tanesi' Filmi, ABD'de Ödül Kazandı

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, ABD'deki Uluslararası Etkili Film Festivali'nde "Uluslararası En Etkili Film" ödülünü aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buğday Tanesi"nin dünyanın pek çok festivalinde ödül aldığını, 2025'te çok daha fazla ödül geleceğini ve bu başarının Türkiye için onur ve gurur olduğunu söyledi.

Bayram, dün akşam güzel bir haber daha aldıklarını belirterek, "Amerika'nın en büyük film festivallerinden Teksas'ta gerçekleşen Uluslararası En Etkili Filmler Festivali'nde 936 filmle 124 ülke yarıştı ve birinci Buğday Tanesi oldu. Buğday Tanesi, uzun metraj kategorisinde Uluslararası En Etkili Film olarak seçildi. Bu gurur hepimizin, bu gurur ülkemin, insanlığın gururu." dedi.

Asya Film Festivali'nden de ödül haberi geldiğini ve yakında yine bir müjde vereceğini anlatan Bayram, Berlin'de de filmin başarılı bir sonuç alacağını ve bunun yakında duyulacağını kaydetti.

Geçen hafta sonu NTR TV ile 49 Afrika ülkesinde filmin gösteriminin yapıldığını belirten Bayram, "Nijerya'dan, Tanzanya'dan çok büyük ilgi var, davet ediyorlar. Güney Afrika'da program yapmak istiyoruz, davetler geldi. 2025'e hep güzelliklerle gireceğiz. Mutlu, sağlıklı bir yıl ve ödüller dolusu bir yıl olarak görüyorum 2025'i." diye konuştu.

Tayvan Hükümeti'nin film için 5 milyon dolar hibe verdiğini dile getiren Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Hibeyi Gaziantep Büyükşehir Belediyemize bağışladık ve orada Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezini açtık. Depremde engelli kalan kardeşlerimizin orada elini, ayağını yapıyoruz. Bugüne kadar 638 kardeşimizin ortez, protezi yapıldı. Hedef 12 bin kardeşimin elini, ayağını yapmak. Gazze'den gelen kardeşlerimizin de orada elini ayağını yapıyoruz. İnsanlık için önemli bir proje. Bu çalışmalarından dolayı şubat ayının ilk haftası Tayvan'ın Taipei'deki Chou Ta Kaun Kültür ve Eğitim Vakfı, İyilik Ödülü'nü takdim etmek için vakıf yöneticileri ülkemizde olacak ve takdim edecekler."

"Amacım dünyaya iyiliği getirmek"

Buğday Tanesi Vakfını kurduklarını ve 2025'te örgütleneceklerini belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Yurt dışından alacağım hibelerle ülkemde engelli rehabilitasyon yaşlı yaşam merkezlerini hayata geçirmeyi ve Hatay'da da ortez protez merkezi yapmayı düşünüyorum. Çok büyük ihtiyaç var. Salgını, depremi, afetiyle doğa yapacağını yaptı. Nice can aldı, nicelerini engelli bıraktı. Bari biz insanlar, birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Canlar ölmesin, insanlık ölmesin, Gazze ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, savaş istemiyoruz, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye için çalışıyoruz. Amacım dünyaya iyiliği getirmek, bu kadar kötülüğün içinde, iyilerin de var olduğunu göstermek."

Engelli Hakları Birimini BM çatısı altında kurma çağrısında bulunan Serkan Bayram, "BM'nin Engelli Hakları Birimini İstanbul'da kuracağız. Onunla ilgili çalışmaları başlattık, başaracağız. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Ellerimizle tutamadığımızı, gönlümüzle tuttuk ve hiçbir zaman bırakmadık, bırakmaya da niyetimiz yok. 2025, Buğday Tanesi bereketiyle gümbür gümbür geliyor. Ülkemize ödülleri hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın da kendisine 26 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde "İyilik Ödülü" vereceğini ve bunu Türkiye adına gururla alacağını belirterek, bu kadar gözyaşının aktığı yerde iyiliğin artmasını istediklerini söyledi.

Bayram, gayrimüslim grupların filme çok destek verdiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.