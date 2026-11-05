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Serebral palsili yazar Özdamarlar, Bursa'da öğrencilerle çevrim içi buluştu

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Bursa'daki iki ortaokulun öğrencileri, serebral palsili yazar Zeynep Büşra Özdamarlar ile çevrim içi buluştu. Öğrenciler, Özdamarlar'ın tek parmağıyla yazdığı 'Suskun' kitabını okuyup engelli bireylere yönelik empati ve duyarlılık üzerine farkındalık kazandı.

Bursa'da Samanlı Latif Dörtçelik Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yazar Zeynep Büşra Özdamarlar ile çevrim içi okur-yazar buluşmasında bir araya geldi.

Öğrenciler, Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası 32 yaşındaki Özdamarlar'ın, kontrol edemediği kaslarından dolayı klavyesine tek parmağıyla dokunabildiği bilgisayarında yazdığı "Suskun" adlı kitabı okudu.

Okulun konferans salonunda, Türkçe öğretmeni Abdulvahit Koldaş tarafından, engelli bireylere karşı empati, anlayış ve duyarlılık geliştirme, zorluklar karşısında pes etmeme konularında farkındalık kazandırmak için düzenlenen etkinlikte, Özdamarlar, çevrimiçi bağlanarak öğrencilerle görüştü.

Ailesinin 6 aylıkken sarılık şikayetiyle hastaneye götürdüğü, 10 yaşında beyin ameliyatı geçiren, 3 ay yoğun bakımda kalan, konuşma yetisini kaybeden, tedavilerle ve ailesinin desteğiyle yeniden yaşama tutunan ve üniversite eğitimini açıktan tamamlayan Özdamarlar, öğrenciler için ilham kaynağı oldu.

Kaynak: AA
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