Serdar Karagöz TEKNOFEST'te 'Alan' Etkinlik Noktasını Ziyaret Etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen etkinlik noktası "Alan"ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST'e katılımda bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, daha sonra KÜME tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen ve içerisinde AA'nın grafik ve podcast haber müdürlüklerinin stantlarının da yer aldığı etkinlik noktası "Alan"ı ziyaret etti.

KÜME tarafından hazırlanan ve tasarım dünyasına yeni bir bakış sunan Alan'da incelemelerde bulunan Karagöz, sadece estetik bir uğraş değil, modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliği karşısında bir medeniyet inşa etme aracı olarak kurgulanan bu etkinlik alanında katılımcılarla sohbet etti.

Karagöz, tasarımı düşünsel bir zeminle buluşturan, yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir sergileme ve karşılaşma alanı olarak öne çıkan Alan'da stantları da ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da AA'nın grafik ve podcast haber müdürlüklerinin standını gezerek grafikleri inceledi.