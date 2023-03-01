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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, art niyetim yoktu

Güncel Haberler

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği belirtildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi.

İşte soruşturmaya konu olan paylaşım;

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, art niyetim yoktu

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi.

Ercan, serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, art niyetim yoktu

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Övgün Ahmet Ercan Malatya Güncel Haberler

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