Şenyayla'da güvenlik güçleri yeni yılı tetikte karşıladı

MUŞ, Diyarbakır ve Bingöl sınırlarında bulunan, bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Şenyayla bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan güvenlik güçleri, yeni yılı elleri tetikte karşıladı. Termometrelerin sıfırın altında 10 derece gösterdiği Şenyayla'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri ziyaret eden Vali Avni Çakır, yeni yıllarını kutladı.

Muş-Diyarbakır-Bingöl sınırlarında yer alan ve özellikle terörle mücadele noktasında başarılı operasyonlarla huzur ile güven ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesinde görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat boyunca elini tetikten düşürmüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen jandarmalar, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

ALLAH GÜVENLİK GÜÇLERİNİN AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Şenyayla bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesine giden Vali Çakır ve beraberindekiler, jandarmaların yeni yılını kutladı. 'Allah güvenlik güçlerinin ayaklarına taş değdirmesin' diyerek konuşmaya başlayan Vali Çakır, "Jandarma ve komutanlarının üstün görev anlayışı sayesinde hem bölgemiz hem yurdumuz huzur içerisinde. İnşallah bu huzur ortamı artarak devam edecek. Güvenlik güçlerimizin üstün görevi sayesinde terör bölgeden tamamen temizlendi. Bundan sonra da en ufak bir şekilde bölgemize terörün yerleşmelerine aslanlar izin vermeyecek. Muş her zaman için bir güvenlik şehri olmuştur. Bu aziz kahramanımızın sayesinde bizler evlerimizde sıcacık yuvalarımızda huzur içerisindeyiz. Onlar üs bölgelerinde yurdun hudut boylarında milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru noktasında gece gündüz görev yapıyorlar. Üstün görev anlatışıyla hareket ediyorlar" diye konuştu.

Vali Çakır ve beraberindekiler Şenyayla'nın ardından Muş Alparslan Üniversitesi önünde uygulama yapan jandarma ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri ile kent çıkışındaki polis uygulama noktasında görev alan polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutlayıp, tatlı ikramında bulundu.