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Senegal'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

Senegal'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir program düzenleyerek çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

Senegal'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Program, çalışanların Dakar Büyükelçiliği içindeki Atatürk büstü önünde çocuklarıyla İstiklal Marşı okumasıyla başladı.

Marşın ardından 23 Nisan için özel olarak süslenen salona geçen çocuklar, burada Büyükelçi Nur Sağman ile toplantı yaptı, 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Büyükelçi Sağman, toplantının ardından makamını çocuklara bıraktı, onlara bir büyükelçi olarak talimatlarını sordu.

Yaş sıralamasına göre Sağman'ın makamına oturan çocuklar, anı defterine taleplerini yazdı.

Program, Büyükelçi Sağman'ın çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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