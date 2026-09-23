Sendika, Dr. Nalbantoğlu'nun aile hekimliği sözleşme feshinin geri alınmasını istedi

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Muğla Temsilcisi Dr. Can Kirişçi, trafik kazası sonrası uzun süre tedavi gören ve görevine döndükten sonra aile hekimliği sözleşmesinin feshedilen Dr. Deniz Nalbantoğlu'na yönelik kararın geri alınmasını istedi.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Muğla'nın Mumcular bölgesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Deniz Nalbantoğlu'nun sözleşmesinin feshedilmesine tepki gösterdi. Sendika, uzun süreli sağlık raporlarının aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin sona erdirilmesine gerekçe yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu.

Dr. Deniz Nalbantoğlu, Mumcular 48.01.019 No'lu Aile Hekimliği Birimi'nde görev yaparken 6 Kasım 2025 tarihinde mesaiye gitmek üzere yoldayken trafik kazası geçirdi. Nalbantoğlu, 20 günlük yoğun bakım ve servis tedavisinin ardından uzun süren iyileşme dönemini tamamlayarak 27 Temmuz 2026'da görevine döndü.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Muğla Temsilcisi Dr Can Kirişçi, Nalbantoğlu'nun görevine başladıktan sonra yaklaşık üç hafta boyunca aile hekimi olarak fiilen çalıştığını; SGK onaylı reçete yazımı, rapor düzenleme ve Sağlık Bakanlığı'nın elektronik sistemleri üzerinden işlemler dahil olmak üzere aile hekimliği hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti. Buna karşın Nalbantoğlu'nun, iki yıllık sözleşme döneminde 180 günü aşan sağlık raporu kullandığı gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini anlatan Kirişçi, Nalbantoğlu'nun, görevine dönmüş olmasına rağmen sözleşmesinin geriye dönük olarak 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla feshedildiğini daha sonra öğrendiğine dikkati çekti.

Can Kirişçi, Nalbantoğlu'nun 13 Ağustos'a kadar Mumcular Aile Sağlığı Merkezi'nde fiilen çalışmasına rağmen sözleşmenin yaklaşık bir ay önceki tarih esas alınarak feshedilmesinin hem usul hem de uygulama açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası, feshe esas alınan süre hesabına da itiraz etti. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023 tarihli görüşü ile Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarını hatırlatan sendika, ulusal bayram, genel tatil ve idari izin günlerinin izin sürelerinin hesabında dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kirişçi, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller ile Ramazan ve Kurban bayramları kapsamındaki tatil ve idari izin günlerinin rapor süresi hesabındaki durumunun değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Nalbantoğlu'nun 2026 yılına ait 30 günlük yıllık izni ile sağlık iznine çevrilebileceği belirtilen beş günlük mazeret iznini kullanmadığını ifade eden Kirişçi, sözleşme feshi öncesinde hekime durumunu açıklama veya gerekli işlemleri gerçekleştirme imkanı verilmediğini kaydetti.

"BENZER FESİHLER BAŞKA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA UYGULANDI"

Birlik ve Dayanışma Sendikası, olayın yalnızca Muğla ile sınırlı olmadığına da dikkati çekti. Sendikanın Muğla Temsilcisi Can Kirişçi, sendika üyelerinden Dr. Gülfem Önalemdar'ın da Mayıs 2025'te geçirdiği beyin kanaması, ardından yapılan beyin ameliyatı ve uzun süren tedavi nedeniyle aldığı istirahat raporları gerekçe gösterilerek aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini hatırlattı. Kirişçi, ayrıca meme kanseri ve beyin kanseri nedeniyle tedavi gören iki hekim ile bir hemşirenin de benzer gerekçelerle sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

"SAĞLIK ÇALIŞANINA 'HASTA OLAMAZSIN' DENİLEMEZ"

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşmesi'nde uzun süreli sağlık raporlarına ilişkin düzenlemenin Anayasa, ilgili kanunlar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri açısından hukuki olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ciddi hastalık veya kaza nedeniyle tedavi gören sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin bu gerekçeyle sona erdirilmesine karşı çıktı. Can Kirişçi, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu uygulama; aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimlere, ebelere ve hemşirelere adeta 'Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz; her koşulda çalışmak zorundasınız' dayatmasının somut bir örneğidir. Dr. Deniz Nalbantoğlu'na yapılan bu gayri insani ve hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz uygulamanın acilen geri alınmasını talep ediyoruz."

"HİÇ Mİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ OLARAK DEĞERİMİZ YOK"

Aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Nalbantoğlu da şunları kaydetti:

"Bugün içinde olduğumuz Aile Hekimliği Sistemi, bizim hastalarla, vatandaşlarla ilk karşılaşma yerimiz. Karşılıklı güven sağladığımız ve artık birbirimizi çok yakından tanıdığımız bir basamak. Pandemi dediniz, iki kez teşekkür belgesi verdiniz bana. Fazladan çalıştığım günleri, geceleri saymadınız. Görevim olmadığı halde sahaya çıkıp yaptığım aşıları görmezden geldiniz. Bunları biz hep insan sağlığı için düşünmeden yaptık. Hastalandığımızda peki? Ne olacak peki? 180 günü mü çok gördünüz? Felç kalabilirdim, işe hiç dönemeyebilirdim. Hiç mi bizim sağlık emekçileri olarak değerimiz yok?"

Kaynak: ANKA