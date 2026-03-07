Haberler

Kadın Şoför Şenay Durmuş: Cesaretle Her İş Başarılır

Şehirler arası otobüs şoförü 2 çocuk annesi Şenay Durmuş, 6 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerine yolcu taşıyor.

Konya'da doğup büyüyen 46 yaşındaki Durmuş, farklı sektörlerde çalıştıktan sonra büyük araçlara ilgi duymaya başladı.

Sosyal medyada takip ettiği bir kadın kaptandan etkilenerek bu işe merak salan ve 2020 yılında gerekli eğitimleri ve belgeleri tamamlayan Durmuş, şehirler arası otobüs şoförlüğüne başladı.

Yolcularını güvenle taşıyan Durmuş, 6 yıldır bu mesleği sürdürüyor.

Bursa'nın da arasında bulunduğu farklı şehirlere yolcu taşıyan Şenay Durmuş, AA muhabirine, yolları çok sevdiğini söyledi.

Kadınların her alanda olduğu gibi otobüs şoförlüğünde de daha fazla yer alması gerektiğini belirten Durmuş, "Kadın isterse her işi başarabilir. Bu meslekte biraz cesaret gerekiyor. Türk kadınlarının da bu cesarete sahip olduğuna inanıyorum. Kadın kaptanların sayısının artmasını istiyorum." dedi.

Yolcuların zaman zaman direksiyonda kadın gördüklerinde şaşırdığını anlatan Durmuş, bugüne kadar olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını ifade etti.

Durmuş, yolculardan olumlu geri dönüşler aldığını ve bunun kendisini motive ettiğini söyledi.

"Kadınların her alanda çalışması çok değerli"

Yolculardan Şerife Ayvere Özmüş, kadın kaptanla yolculuk yapmanın kendisi için olumlu bir deneyim olduğunu belirtti.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının önemli olduğunu ifade eden Özmüş, şunları kaydetti:

"Kadınların her alanda çalışması çok değerli. Erkeklerin sürüşüyle kadınların sürüşü arasında hiçbir fark yok. Kadın kaptanları tebrik ediyorum."

Özmüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
