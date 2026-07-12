Dünyadan Lindsey Graham'a taziye yağmuru

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, sürgündeki İran Şehzadesi Rıza Pehlevi ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin liderleri, hayatını kaybeden ABD Senatörü Lindsey Graham için taziye mesajları yayımladı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinden taziye mesajları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail Savunma Bakanı, sürgündeki İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrour Barzani ve IKBY Başkanı Nechirvan Barzani, Graham'ın ölümünün ardından taziye yayınladı.

ABD BAŞKANI TRUMP: "SENATÖR GRAHAM EN BÜYÜK İNSANLARDAN BİRİYDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Senatör Lindsey Graham, bildiğim en büyük insanlardan ve senatörlerden biri, öldü! O her zaman çalışıyordu ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey çok özlenecek! Detaylar ve düzenlemeler sonra gelecek. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: "AMERİKAN HALKIYLA YAS TUTUYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Sara ve ben, sevgili dostumuz, ABD Senatörü Lindsey Graham'ın kaybı nedeniyle Amerikan halkıyla birlikte yas tutuyoruz" diyerek başladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Son görüşmemizde, 'Lindsey, İsrail'in büyük bir dostu ve benim için çok kıymetli bir arkadaştır. Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yoktur' dedim. Lindsey, İsrail ve Amerika'nın güvenliğinin ayrılmaz olduğunu çok iyi anlamıştı. Hayatını Amerika'yı savunmaya, ittifakımızı güçlendirmeye ve özgür dünyanın yanında durmaya adamıştı. İsrail, en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika, büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir arkadaşıma veda ettim. Kalbimiz bu zor zamanda Lindsey'nin ailesi ve Amerikan halkıyla birlikte. Değerleri ve girişimleri bizi zafere ve barışa doğru yönlendirmeye devam etsin anısı sonsuza dek bir bereket olsun."

HERZOG: "ŞOK OLDUM, YÜREĞİM KIRILDI"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da "Büyük Amerikan vatanseveri, İsrail'in büyük bir dostu ve sevgili dostum ABD Senatörü Lindsey Graham'ın ani vefatını öğrenmekten şok oldum ve yüreğim kırıldı. Senatör Graham, ahlaki berraklığın bir ışığı ve ABD-İsrail ortaklığının gerçek bir lideriydi. En zor anlarımızda İsrail halkının yanında nasıl durduğunu asla unutmayacağız ve adalet, doğruluk ve sadakat anlayışından dolayı sonsuza dek minnettar kalacağız. İsrail halkı bu kaybı için yas tutuyor ve ben de büyük dostumu derinden özleyeceğim. Düşüncelerim bu trajik zamanda Lindsey'nin ailesi ve dostlarının yanındadır. Ruhu şad olsun" mesajını paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da "Arkadaşım, Senatör Lindsey Graham'ın ani vefatıyla sarsıldım ve derin bir üzüntü içindeyim. Onu her zaman 'en iyi senatör ve en iyi arkadaş' olarak adlandırırdım. Senatör Graham, ABD'de ve dünya genelinde İsrail ve Yahudi halkının en büyük dostlarından biriydi" ifadelerini kullandı. Sa'ar, "Lindsey, kocaman bir kalbe ve nadir bir kişisel cazibeye sahip bir adamdı. Gerçeğe dair net bir vizyona ve değerlere gerçek bir bağlılığa sahipti. İsrail ve güvenliği konusundaki desteği sarsılmazdı. İsrail Devleti büyük bir dostunu kaybetti. Ailesine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyorum. İsrail seni unutmayacak, sevgili dostum" dedi.

KATZ: "İSRAİL'İN SADIK DOSTU"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail Devleti'nin sadık bir dostu ve en güçlü, en kararlı destekçilerinden biri olan Senatör Lindsey Graham'ın vefatından derin bir üzüntü duydum. Yıllar boyunca Senatör Graham, İsrail'in en zor anlarında yanında durdu, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmek için yorulmak bilmeden çalıştı ve İsrail'in güvenliği ile kendini savunma hakkını destekleyen sarsılmaz bir ses oldu. 7 Ekim katliamının ardından, İsrail'e defalarca seyahat etti; halkımızla omuz omuza durarak dayanışma ve sarsılmaz dostluğun olağanüstü bir gösterimini sergiledi. İsrail tarihinin en karanlık bölümlerinden birinde tekrarlanan ziyaretleri, Yahudi devletine ve barış ile güvenlik içinde yaşama hakkına olan derin bağlılığını yansıtıyordu. Lindsey'yi şahsen tanıma ayrıcalığına sahip oldum ve dostluğunu büyük ölçüde değerli buldum. O olağanüstü bir lider, ilke adamı ve nesiller boyu sürecek bir mirasa sahip sevgili bir dosttu. İsrail savunma kuruluşu ve İsrail halkı adına ailesine, sevdiklerine, meslektaşlarına ve Amerikan halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Anısı bereketli olsun."

RIZA PEHLEVİ'DEN TAZİYE

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, "İran halkının sadık dostu ve özgürlüğün gururlu savunucusu olan Senatör Lindsey Graham'ın ani vefatından derin bir üzüntü duydum. Ahlaki netliğin gerektiği anlarda, Senatör Graham doğru tarafta durdu. Arkadaşların nadir bulunduğu zamanlarda, o İran halkının zulme karşı mücadelesinde halkın yanında yer aldı. Sesini, adalet için savaşanların seslerinin güç koridorlarında duyulmasını sağlamak için kullandı. İran'ın Aslan ve Güneş Devrimi'ne desteği, onu İranlılar arasında 'Lindsey Amca' unvanını kazandırdı. O, derin minnettarlık ve saygıyla hatırlanacaktır. Senatör Graham'ın ailesine, sevdiklerine, meslektaşlarına, Güney Carolina ve ABD halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yattığı yerde huzur bulsun ve başkaları özgürlük mücadelesini sürdürsün" dedi.

IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ'NDEN TAZİYE

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrour Barzani, "Derin bir üzüntü ve kederle, Senatör Lindsey Graham'ın vefatını öğrendim. Ailesine, sevdiklerine ve ABD Senatosu'nun liderliğine ve üyelerine içten taziyelerimi sunuyorum. Kürdistan halkı, onun dostluğunu ve kararlı desteğini her zaman hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Nechirvan Barzani ise taziye mesajında, "Kürdistan halkının değerli dostu olan Senatör Lindsey Graham'ın vefatından derin bir üzüntü duydum. Kürdistan için gösterdiği savunuculuk ve sarsılmaz desteği her zaman minnetle anılacaktır. En içten taziyelerimi ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA