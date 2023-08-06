Şemsi Denizer'in ölümünün 24. yıldönümünde anma töreni düzenlendi

Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 24'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerinin başkanları ve yöneticileri, sendikanın eski genel merkez yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in dost ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde Kur-an ve duaların okunmasının ardından Denizer'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı. Denizer'in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ'in Genel Sekreterliği görevini yaparken 24 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen Şemsi Denizer'i sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Denizer'in sendikal hayatı boyunca her zaman emekten yana olduğunu ve işçilerin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele ettiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"Denizer, yaptıklarıyla ülkemizin ve dünyanın sendikal mücadelesinde saygıyla anılmaktadır. Maden işçilerimiz hak mücadelesiyle ülkemizin sendikal tarihinde önemli yere sahip 1990 Madenci Grevimiz, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz Denizer önderliğinde başarıya ulaşmıştır. Madencilerin hak mücadelesinin yanı sıra ülke çapında haksızlığa uğramış tüm emekçilerin sesi olmaya çalışan Denizer, TÜRK-İŞ Genel Sekreterliği döneminde mücadelesi ilgiyle takip edilen bir sendikacı konumuna gelmiştir. Denizer'i ne yazık ki bu mücadelesi sırasında kaybettik. Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler madenciler olarak Genel Başkanımız Denizer'in çizdiği yolda kararlılıkla yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız, Önderimiz Şemsi Denizer'i; işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız." - ZONGULDAK